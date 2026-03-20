Italia U21, Baldini ufficializza i convocati per le gare di marzo: conferme, novità e le presenze di Bartesaghi e Ahanor

Italia U21, ecco i convocati di Baldini per le sfide di marzo: difesa rinnovata e chiamate per Bartesaghi e Ahanor

Mentre la Nazionale maggiore si gioca il futuro al Mondiale, un’altra Italia si prepara a due appuntamenti cruciali in vista degli Europei di categoria: l’Under 21 di Silvio Baldini. La selezione azzurra affronterà la prossima settimana Macedonia del Nord e Svezia nelle qualificazioni a Euro 2027, due sfide che potrebbero indirizzare in modo significativo il cammino nel girone.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Gli Azzurrini arrivano alle prime gare del 2026 da secondi nel gruppo E, alle spalle della Polonia capace finora di vincere tutte le partite e unica squadra ad aver fermato la formazione di Baldini. A pochi giorni dal raduno, il CT ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la sosta di marzo, introducendo diverse novità e qualche sorpresa che arricchiscono la rosa.

Le scelte di Baldini si concentrano soprattutto sulla solidità difensiva, con le convocazioni di Bartesaghi, Comuzzo e dell’esordiente Ahanor. Tra i pali arriva la prima chiamata per Giovanni Daffara, protagonista di un’ottima stagione all’Avellino, e per Cacciamani della Juve Stabia. Confermati Venturino, passato alla Roma a gennaio, insieme a Ndour e Lipani in mezzo al campo. In attacco spazio a Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho e Raimondo, chiamati a guidare la fase offensiva nelle due sfide decisive.

CONVOCATI – Ecco la lista completa dei convocati di Baldini:

Portieri: Daffara, Motta, Palmisani;

Difensori: Ahanor, Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Guarino, Mannini, Moruzzi;

Centrocampisti: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Venturino;

Attaccanti: Cacciamani, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Raimondo.