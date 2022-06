Italia U21, Miretti: «Spero di avere altre occasioni. Ho capito subito il gruppo»

Fabio Miretti ha concesso un’intervista dal ritiro dell’Italia U21. Le dichiarazioni rilasciate dal giovane centrocampista

Fabio Miretti ha concesso un’intervista a Rai Sport dal ritiro dell’Italia Under 21.

ESORDIO – «Per me è una grandissima soddisfazione. Già essere qui è un onore, da sotto età essere convocato nell’Under 21 e giocare una gara, in questo caso 90′, è una bellissima emozione. Spero di avere altre opportunità, comunque mi godo il momento e sono contento per la vittoria contro il Lussemburgo».

PRIME IMPRESSIONI – «Mi sono unito da pochi giorni a questo gruppo, ma ho capito subito che è unito, infatti tutti mi hanno fatto sentire parte del gruppo, si è vista questa unione. Porto con me il ricordo della vittoria che ci servirà per conquistare il nostro obiettivo».