Italia Under 17, Gnonto: «Assomiglio a Sterling ma il mio idolo è Messi»

Willy Gnonto ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta rifilata alle Isole Salomone: ecco le parole dell’attaccante azzurro

Willy Gnonto, attaccante classe 2003 e stella della Nazionale Under 17 di Carmine Nunziata, ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta rifilata alle Isole Salomone. Queste le parole dell’attaccante azzurro.

SENSAZIONI – «Per me, essendo il più piccolo del gruppo, è una grandissima emozione giocare per l’Italia e farlo in un’occasione così importante. Sono molto contento per i due gol e l’assist. E’ un’emozione incredibile, non mi aspettavo di essere qua: cerco di viverla nel migliore dei modi»

IDOLI – «Non ci ho mai pensato, direi che sono veloce e abile con la palla tra i piedi. Sono abbastanza tecnico, posso assomigliare a Sterling del City. Il mio idolo da sempre è Messi, ma tutti mi dicono che assomiglio a Sterling: va bene così»

MESSICO – «Col Messico sarà impegnativa, cercheremo di farci trovare pronti e vincere»