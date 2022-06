Parte bene l’Europeo Under 19 dell’Italia: battuta la Romania 2-1: decisive le reti di Baldanzi e di Volpato

Ottimo inizio di Europeo per l’Italia Under 19. Gli azzurrini trovano subito la vittoria contro la Romania per 2-1.

I ragazzi di Nunziata passano in vantaggio con Baldanzi nella ripresa. Dopo il pareggio della Romania con Andronache, la rete decisiva nel finale porta la firma di Volpato.