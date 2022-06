Italia Under 21, Esposito: «Per me occasione unica, dimostrerò il mio valore». Le parole dell’attaccante del Basilea

Sebastiano Esposito, attaccante del Basilea in prestito dall’Inter, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21.

IDOLO – «Il mio idolo è Totti, mi ispiro a lui. L’ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest’anno ho anche fatto il trequartista e qualche consiglio gliel’ho chiesto, ogni tanto ci sentiamo».

RITORNO IN NAZIONALE – «Per me è un’occasione unica, torno in nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene. Ora voglio dimostrare il mio valore e dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione».