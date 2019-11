Italia Under 21, il numero da circo di Cutrone nello spogliatoio – VIDEO

Italia Under 21, il numero da circo di Cutrone nello spogliatoio nella lunga attesa per l’inizio di Italia Armenia

L’attesa per Italia-Armenia di Under 21, ieri sera, è stata decisamente lunga. Con la partita posticipata di oltre due ore a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città di Catania.

Gli azzurrini, e Cutrone in particolare, hanno però trovato il modo per far passare il tempo. Con numeri da circo all’interno dello spogliatoio finiti questa mattina direttamente su tutti i social network!