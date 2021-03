Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo

«Il nostro è un girone complesso, considerato che la Spagna si qualificherà quasi di sicuro. Per questo la prima partita ha un peso importante. Noi siamo una squadra giovane, dato che i migliori under sono giustamente nella nazionale A ma contiamo di poterci confrontare nel modo giusto con gli spagnoli e speriamo che sia sufficiente. Ritrovandoci dopo qualche mese ci sarà il piacere di stare insieme, la voglia di fare, oltre alla curiosità di vedere come stiamo. Siamo vogliosi di dimostrare che abbiamo giovani in gamba, anche se come sempre c’è molto poco tempo per preparare le partite. Di sicuro andremo a confermare l’attaccamento che abbiano sempre dimostrato».