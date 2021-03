Italia Under 21, Pobega: «Gli arbitri sono intransigenti, dobbimo essere più calmi»

Tommaso Pobega ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia: queste le sue dichiarazioni

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Slovenia per gli Europei Under 21.

TROPPI ROSSI – «Dobbiamo stare piu’ calmi, anche a livello verbale. Gli arbitri sono intransigenti ma in campo dobbiamo giocare liberi senza l’assillo di essere ammoniti. Sta a noi limare alcuni atteggiamenti e reazioni. Siamo rimasti in pochi, e’ un dato di fatto. Ma siamo tutti pronti per fare del nostro meglio. Cercheremo di essere quanto piu’ incisivi possibile».

SLOVENIA – «Sarà necessario ripetere quanto provato in allenamento. Servira’ precisione e velocita’ nelle combinazioni. E’ stata una settimana intensa ma c’e’ un bel gruppo e proviamo a sfruttare ogni momento per allenarci e per passare momenti piacevoli con l’obiettivo di staccare un po’ con la testa».