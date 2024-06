Italia, senti Zoff: «Vi dico la mia sulle critiche alla Nazionale. Su Spalletti e Donnarumma…»

Zoff è intervenuto prima della sfida contro la Svizzera, parlando sia del collettivo che dei singoli. In particolare Spalletti e Donnarumma

Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Tuttosport partita tra Svizzera e Italia, valevole per gli ottavi di finale del campionato Europeo in Germania.

PRESSIONE DEL 1982 – «Col pubblico c’è sempre stata la responsabilità del voler far bene. Poi per quelle situazioni in Spagna credo che il segreto sia stato avere un allenatore, Bearzot, bravissimo, come Dio comanda».

CRITICHE ALL’ITALIA – «Secondo me oggi è l’inverso. E’ vero che anche allora quasi la totalità delle persone sosteneva che fossimo delle pippe, ma io oggi credo che l’Italia possa fare bene».

DOVE PUO’ ARRIVARE SPALLETTI – «Può andare avanti. Sono stati bravi a passare il girone all’ultimo momento. Questo è di buon auspicio per la voglia di non mollare e per il destino che ci ha fatto qualificare a tre secondi dalla fine».

LA SVIZZERA – «Nessuna gara è semplice. La nostra parte di tabellone sembra più facile, ma solo sulla carta. Poi il campo stabilirà se è vero oppure no».

DONNARUMMA – «Il portiere è sempre importante, sta facendo benissimo e sin qui il suo apporto è stato notevole».