Italiano, le dichiarazioni del tecnico rossoblu post Bologna Genoa - Calcio News 24

Italiano, le dichiarazioni del tecnico rossoblu post Bologna Genoa

32 minuti ago

Italiano

Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Bologna Genoa

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Bologna Genoa di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Ho incontrato adesso un calciatore del Genoa, ho detto che il rigore è un episodio che capita. Lo scorso anno ci è successa la stessa contro la Roma. Stanno diventando punibili e purtroppo dobbiamo accettare queste decisioni. È stata comunque una partita bella e intensa, va dato merito al Genoa che ha fatto una grande gara ma anche a noi che non abbiamo mollato dopo il gol dello svantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere, sono tre punti importantissimi. Il mio invito alla calma dopo l’1-0? Quel ‘calma’ lo tiro fuori perché vedevo una squadra diversa rispetto a quella delle gare precedenti. Eravamo vivi, stavamo giocando e ribattendo colpo su colpo. Il Genoa non ti fa giocar bene, partita sporca e non bellissima, ma siamo stati bravi a stare sereni e dentro la partita. Il fatto che i due centrali di difesa siano nuovi, ma anche ZorteaRoweBernardeschi: qualcosina va ancora assimilato. Stiamo crescendo, i nuovi stanno alzando l’attenzione e la condizione. È un piccolo mattoncino in più oggi, possiamo creare ancora più situazioni, ho visto un passo in avanti. Castro? Santi è guarito. Ha giocato tre mesi con un piede, ne ha prese di botte sul collo del piede. Sono malanni che ti fanno calciare male, che non ti permettono di essere in condizione. È tornato a essere forte, dinamico, bravo a coprire il pallone. È tornato il vero Castro”»

