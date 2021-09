Italiano: «Fiorentina all’altezza dell’Inter. Nico Gonzalez ha sbagliato»

Fiorentina Inter, il tecnico viola Italiano ha parlato a DAZN dopo il ko con i nerazzurri: le sue dichiarazioni

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo il ko con l’Inter:

BICCHIERE MEZZO PIENO – «Essendo la quinta giornata bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per oltre 70 minuti siamo stati all’altezza dei campioni, abbiamo avuto palle gol per il 2-0. Quando tieni le partite così in bilico queste squadre possono riprenderle. Ci gratifica uscire tra gli applausi».

SALVEZZA – «Il nostro primo obiettivo è la salvezza, tutte le squadre devono averlo come primo traguardo. Per come abbiamo vissuto gli ultimi anni dobbiamo concentrarci soprattutto su quello, poi dobbiamo crescere sotto tanti aspetti. Non possiamo creare così tanto e non segnare. Nel secondo tempo non abbiamo avuto lo stesso coraggio del primo, peccato perché nel primo tempo non abbiamo quasi mai calciato in porta. Il risultato è pesante».

GONZALEZ – «E’ un ragazzo che dà l’anima, negli ultimi minuti potevamo essere arrembanti. Ha sbagliato perché in due partite in cui siamo rimasti in 10 abbiamo perso 3-1. L’inferiorità è importante e a questi livelli si paga, si renderà conto che ha sbagliato».

