Italiano ammette: «Concediamo troppo agli avversari, ma non sono convinto del rosso a Skorupski!»

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Genoa

Il Genoa di Daniele De Rossi piega 3-2 il Bologna a Marassi. Nel post-gara, il tecnico dei Felsinei, Vincenzo Italiano, ha espresso forti dubbi sul rosso al portiere Lukasz Skorupski e criticato la fragilità difensiva, chiedendo immediato riscatto in Europa League.

IL ROSSO A SKORUPSKI – «Siamo sicuramente partiti meglio rispetto alle recenti partite. Non sono convinto dell’espulsione di Skorupski»

PROBLEMI – «Stiamo vivendo un periodo in cui concediamo troppo agli avversari, facciamo troppi regali. Serve maggiore equilibrio altrimenti compromettiamo prestazioni di base positive».

ANALISI – «Nella prima ora di gioco abbiamo interpretato bene la gara. Poi, considerando l’ inferiorità numerica, abbiamo fatto ciò che era nelle nostre possibilità. Ora la testa andrà al match di Europa League, non dobbiamo abbatterci. Uno degli obbiettivi è recuperare la serenità della prima parte di stagione».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano