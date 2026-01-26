Jakirovic Inter: ufficiale il colpo dalla Dinamo Zagabria dei nerazzurri. Il comunicato e tutti i dettagli

Jakirovic Inter: ufficiale l’acquisto dalla Dinamo Zagabria. Il comunicato e tutti i dettagli del club nerazzurro

Il calciomercato Inter batte il suo primo colpo ufficiale, confermando la linea verde e l’attenzione maniacale verso i migliori talenti internazionali. Pochi minuti fa, il club di Viale della Liberazione ha diramato il comunicato che sancisce l’acquisto di Leon Jakirovic. Il giovane prospetto sbarca a Milano proveniente dalla Dinamo Zagabria. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo, segno che la dirigenza nerazzurra crede ciecamente nelle potenzialità del ragazzo.

Il comunicato e la destinazione: rinforzo per l’U23

“FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo”. Con queste parole la società ha ufficializzato l’affare. Jakirovic, difensore centrale moderno dotato di buona struttura fisica e tecnica di base, non verrà gettato subito nella mischia della Serie A. Il progetto tecnico prevede il suo inserimento immediato nella rosa dell’Inter Under 23 (la seconda squadra), l’ambiente ideale per permettergli di ambientarsi al calcio italiano e ai ritmi tattici del professionismo senza bruciare le tappe.

La strategia: nel mirino di mister Chivu

L’acquisto di Jakirovic non è solo un puntello per le giovanili, ma un investimento a lungo termine per la rosa principale. L’idea della dirigenza è quella di monitorare la sua crescita nella seconda squadra per poi aggregarlo, in futuro, alla formazione guidata da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha sempre dimostrato grande sensibilità verso i giovani difensori, e Jakirovic potrebbe ripercorrere le orme di altri talenti lanciati negli ultimi anni.

Il mercato dei “grandi”: suggestione Perisic

Se Jakirovic rappresenta il futuro, l’Inter lavora anche sul presente. Mentre si accoglie il classe 2008, i radar di Marotta e Ausilio restano accesi per puntellare la rosa attuale. Tra i nomi caldi per l’immediato resiste la suggestione romantica di Ivan Perisic. Il ritorno dell’esterno croato, protagonista di stagioni indimenticabili a San Siro, rimane un’opzione concreta per aggiungere esperienza e carisma sulla fascia sinistra per il rush finale dello scudetto.