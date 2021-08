Jankto: «La Sampdoria per me sarà sempre una seconda pelle»

Il lungo messaggio di Jankto sui social: il saluta alla Sampdoria e all’Italia che l’ha adottato. Le parole del centrocampista

Jakub Jankto ha lasciato su Instagram un lungo messaggio d’addio all’Italia e alla Sampdoria. Le parole del centrocampista ceco dopo l’ufficialità del trasferimento al Getafe.

«Ero un bambino quando sono arrivato in Italia. Pieno di sogni e aspettative. Oggi me ne vado da uomo, con una famiglia, e una carriera piena di esperienza, dopo aver trascorso anni bellissimi in società professionali e prestigiose. Voglio ringraziare la Sampdoria per tutti i momenti vissuti insieme e per quello che mi ha dato. Saluto con affetto i tifosi, che mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Il Doria per me sarà sempre una seconda pelle. Lascio l’Italia ma la porterò nel mio cuore sempre».