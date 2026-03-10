Jankto attacca duramente Nicola: «È un cog****e, il peggior allenatore che ho avuto!»

Jankto ha attaccato duramente Davide Nicola attraverso queste dichiarazioni. Cosa ha detto sui tempi al Cagliari

L’avventura calcistica vissuta con la maglia del Cagliari sembra aver lasciato strascichi pesanti e profondi, sia dal punto di vista umano che prettamente professionale, nella carriera di Jakub Jankto. L’ex giocatore rossoblù ha deciso di rompere definitivamente il silenzio in merito alla sua ultima parentesi nell’isola, concentrando le proprie attenzioni e le sue feroci critiche su un bersaglio ben preciso.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il video social e le accuse alla gestione tecnica

Attraverso un video pubblicato su TikTok, il calciatore ha scelto di parlare in maniera diretta del pessimo rapporto instaurato con Davide Nicola, che ha guidato la compagine sarda durante la tesa e difficile stagione sportiva 2024/2025.

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ceco delineano i contorni di una convivenza sportiva mai realmente decollata all’interno dello spogliatoio. Una convivenza caratterizzata da incomprensioni tattiche e, soprattutto, da un minutaggio nullo che ha inevitabilmente generato profonda frustrazione e rabbia nell’atleta nel corso dei mesi.

Le dichiarazioni durissime: il virgolettato integrale

L’ex centrocampista ha affidato il suo sfogo a dichiarazioni che non lasciano alcuno spazio a diplomazia o a libere interpretazioni. Riferendosi al tecnico, Jankto ha pronunciato parole inequivocabili, sottolineando al contempo come l’unica nota lieta della sua permanenza sia stato il forte attaccamento alla piazza.

Ecco le sue esatte parole:

«Davide Nicola è l’allenatore con quale mi sono trovato peggio. Sto c***** di c******* non mi ha mai fatto giocare neanche un minuto. Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e per i tifosi»

Una presa di posizione netta e frontale. L’affetto per la maglia e per i calorosi tifosi rossoblù rappresenta l’unico salvagente in un’esperienza che, dal punto di vista tecnico e della gestione relazionale, si è rivelata una rottura totale.