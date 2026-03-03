Jardim Flamengo: è lui il nuovo allenatore dopo Filipe Luis. Tutti i dettagli dell’accordo con il club brasiliano

Jardim Flamengo: scelto lui come nuovo allenatore dopo Filipe Luis. Svelati i dettagli dell’accordo con il club brasiliano

Il panorama calcistico internazionale si arricchisce di un nuovo, importantissimo e affascinante capitolo. La dirigenza del Flamengo ha sciolto ogni riserva, trovando l’accordo totale e definitivo con Leonardo Jardim. Il tecnico è pronto a sbarcare in Sudamerica per iniziare una nuova ed entusiasmante avventura professionistica. Lo riporta Fabrizio Romano.

I dettagli dell’accordo: firma a lungo termine

L’intesa tra le parti è stata raggiunta su tutta la linea. Il tecnico ha accettato senza riserve tutti i termini contrattuali e il progetto sportivo proposti dai vertici societari rubronegri. L’accordo appena siglato legherà ufficialmente l’allenatore al club di Rio de Janeiro con un contratto a lungo termine, valido fino al giugno 2027.

Questa mossa strategica evidenzia la forte e chiara volontà del Flamengo di avviare un nuovo ciclo, affidandosi a una figura di grande respiro internazionale capace di gestire in prima persona le enormi pressioni di una delle piazze più calde ed esigenti del mondo.

L’addio a Filipe Luis e le ambizioni del club

L’approdo in Brasile di Leonardo Jardim va a colmare il vuoto lasciato dalla recente separazione con Filipe Luis. Dopo aver concluso la sua parentesi gloriosa alla guida della prima squadra, l’ex difensore lascia in eredità un gruppo indubbiamente ricco di talento e con un palmares goloso dopo questa stagione.

Il compito che attende l’allenatore non sarà dei più semplici, considerando l’altissimo livello di competitività del Brasileirão. Tuttavia, la sua meticolosità nella preparazione delle partite e il suo calcio propositivo sembrano sposarsi alla perfezione con il DNA della squadra. L’obiettivo primario sarà quello di tentare l’assalto al campionato nazionale e confermarsi con prepotenza in Copa Libertadores.