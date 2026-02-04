Connect with us
Jimenez Bournemouth, ci siamo per il riscatto dal Milan e dal Real Madrid: ecco quando è prevista l’ufficialità

27 minuti ago

jimenez

Alex Jimenez sarà prestissimo un nuovo giocatore del Bournemouth. Il terzino spagnolo del 2005 lascia il Milan a titolo definitivo firmando fino al 2031. L’operazione da circa 25 milioni di euro complessivi porterà benefici anche alle casse del Real Madrid, che incasserà il 50% della cifra pattuita.

PAROLE – «🚨🍒 Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo questa settimana.
€ 19,5 milioni di canone fisso, € 5,3 milioni di componenti aggiuntivi e contratto fino a giugno 2031.
Il prezzo sarà diviso tra il Milan e il Real Madrid (che deterrà il 50% della rivendita)».

