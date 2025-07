Joao Felix verso l’Arabia Saudita, ma poteva rimanere in Italia: il retroscena di Mendes, lo aveva proposto a quella squadra

Joao Felix verso l’Arabia Saudita, nonostante i tentativi del suo procuratore Mendes di farlo rimanere in Serie A: l’aveva proposto a quella squadra

Il futuro di João Félix sembra ormai destinato a portarlo lontano dall’Europa, verso le luci dorate della Saudi Pro League. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto ad accoglierlo, aggiungendo un altro talento portoghese alla propria rosa. Dopo un periodo tutt’altro che esaltante con la maglia del Milan – dove era arrivato in prestito senza lasciare il segno – l’attaccante classe ’99 si prepara dunque a voltare pagina e a iniziare una nuova avventura in Medio Oriente, dove lo attende un contratto faraonico.

La parabola di João Félix negli ultimi anni ha perso slancio. Dopo l’esplosione al Benfica e l’ingaggio multimilionario da parte dell’Atlético Madrid, le aspettative non sono mai state davvero rispettate. Né in Spagna, né nel successivo prestito al Chelsea. E nemmeno a Milano, dove il suo talento non ha trovato continuità. In realtà, prima di approdare ai rossoneri, il suo entourage aveva esplorato altre piste italiane.

Come raccontato da Matteo Moretto, già dalla finestra di gennaio – e poi nuovamente nelle settimane successive – il suo agente Jorge Mendes aveva offerto il calciatore all’Inter. I nerazzurri, però, non hanno mai preso in seria considerazione l’ipotesi, rifiutando tutte le proposte pervenute. Una scelta che, col senno di poi, non ha riservato rimpianti: l’attacco dell’Inter ha continuato a girare senza particolari necessità di rinforzi, mentre João Félix faticava a trovare spazio e incisività anche sotto la guida di Pioli.

Ora, con la pista italiana definitivamente sfumata, il talento portoghese sembra pronto a cedere al richiamo dell’Arabia Saudita. L’Al Nassr lo attende a braccia aperte, e il trasferimento potrebbe diventare ufficiale a breve. Per João Félix si tratterebbe dell’ennesima ripartenza, stavolta in un contesto completamente diverso, ma con la possibilità di ritrovare fiducia e protagonismo. Anche se, almeno per ora, lontano dai palcoscenici calcistici più prestigiosi.