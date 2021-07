Joao Mario Benfica, c’è l’accordo: una clausola blocca l’operazione

Joao Mario e il Benfica hanno raggiunto un accordo verbale: portoghesi a lavoro per oltrepassare la clausola che blocca l’operazione

Inter e Benfica continuano a lavorare alla trattativa per riportare Joao Mario in Portogallo. Le due società sono impegnate a risolvere l’ostacolo relativo alla clausola inserita dallo Sporting Lisbona che non permette al giocatore di tornare a giocare nel campionato portoghese con una maglia diversa da quella biancoverde.

Come riportato da Abola, c’è già un accordo verbale tra Joao Mario e il Benfica per 5 stagioni ed è una richiesta precisa dell’allenatore Jorge Jesus, il Benfica ha il parere di tre legali portoghesi e di uno italiano che questa clausula si tratterebbe di un diritto di preferenza e non di una clausula anti-rivali.