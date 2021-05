Joao Mario: «Impensabile dire no all’Inter, ma ora voglio stare allo Sporting»

Joao Mario ha parlato in un’intervista a Record: queste le parole del centrocampista portoghese

Joao Mario ha parlato in un’intervista a Record. Queste le parole del centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona in prestito dall’Inter.

«Il mio desiderio è di essere acquistato dallo Sporting. Il club ha già dimostrato che mi vuole tenere in squadra. La vittoria? In strada tutti mi ringraziano. Era un titolo che lo Sporting meritava dopo aver passato così tanto tempo senza vincere un campionato. Per questo lungo periodo senza vincere è stato un campionato speciale. E’ una grande soddisfazione per tutta la gente dello Sporting».

INTER – «E’ impensabile per un giocatore portoghese, fresco campione d’Europa, dire di no a un club che paga 40 milioni di euro. Molti dicevano che l’Inter non era ideale per me, ma ho pensato agli aspetti positivi: giocare in un grande campionato, i vantaggi economici, quello che avrei potuto imparare. Non ho nulla da rimproverarmi».