Joao Mario a un passo dall’addio all’Inter: terminato l’incontro in sede per la risoluzione del contratto

Sta ormai per concludersi formalmente l’esperienza di Joao Mario con la maglia dell’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio è appena terminato, infatti, l’incontro in sede tra il giocatore portoghese, il suo agente Federico Pastorello e i dirigenti nerazzurri per firmare la risoluzione del contratto e definire gli ultimi aspetti del suo trasferimento al Benfica.