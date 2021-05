Joao Pedro sempre più nella storia del Cagliari: il dato sul brasiliano

Il Cagliari vince contro il Benevento e si allontana dalla zona retrocessione ma la festa continua: Joao Pedro raggiunge un altro traguardo

É festa in casa Cagliari che, con la vittoria di oggi contro il Benevento per 1-3, si allontana dalla zona retrocessione e raggiunge quota 35 punti in classifica alle spalle di Torino e Genoa. Nella giornata odierna, tuttavia, gli isolani gioiscono anche per un altro traguardo raggiunto dal capitano rossoblù.

Joao Pedro, infatti, è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05.