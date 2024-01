Jordan James Atalanta, trattativa in stand by con il Birmingham

Il centrocampista del Birmingham Jordan James è vicino all’Atalanta, ma la trattativa è attualmente in stand by. La situazione

Continua la trattativa di calciomercato che vede l’Atalanta spingere forte per il centrocampista classe 2004 Jordan James: assai protagonista con il Birmingham, dimostrandosi un giocatore di quantità e qualità (dove Congerton è suo primo estimatore tanto da spingere l’Atalanta stessa a puntare su di lui).

Il ragazzo vuole venire a Bergamo avendo già l’accordo con l’Atalanta, ma attualmente le parti sono praticamente in stand by: il Birmingham pretende 10 milioni di euro viste anche le ultime prestazioni; i nerazzurri rimangono fermi a 6 milioni più bonus. Fumata nera? No, la Dea è convinta di fare suo Jordan James e le parti avranno modo di parlare ancora. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni: decisivi per la chiusura dell’affare.