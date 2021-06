Jorginho sicuro: «Kantè e Barella si somigliano molto»

Jorginho non ha dubbi: Kantè e Barella sono molto simili per il loro modo di giocare. Le parole del centrocampista della Nazionale

In conferenza stampa, Jorginho ha parlato del paragone tra Kantè e Nicolò Barella. Ecco le dichiarazioni sui due compagni di reparto.

KANTÉ – «Barella come Kanté? Si assomigliano come caratteristiche. Hanno potenza fisica, corrono per tutti, per 120′, coprono tanto il campo. Devo dire che mi danno una grossa mano a centrocampo sul recuperare palloni. Credo che Nico assomigli molto a Kanté».