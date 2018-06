Jorginho via, Hamsik quasi: il Napoli ripensa a Lobotka

Jorginho se ne va via dal Napoli e prende la via per il Manchester City. Intanto anche Hamsik cerca una sistemazione e in entrata rispunta Lobotka

Il Napoli ha le porte girevoli a centrocampo. Jorginho, Marek Hamsik e Stanislav Lobotka sono i protagonisti delle trattative sulla linea mediana in questo momento. Per quanto riguarda Jorginho si può dare per conclusa la trattativa con il Manchester City. Al Napoli andranno più o meno cinquantacinque milioni di euro, da dividere tra parte fissa e bonus, ma ormai i dettagli sono stati limati e si attende solo l’annuncio ufficiale. L’ex veronese dovrebbe firmare coi Citizens a inizio luglio, prima tornerà a Castel Volturno per salutare i suoi vecchi compagni in vista della nuova esperienza inglese.

Se per Jorginho le valigie sono chiuse, per Hamsik lo sono quasi. Lo Shandong e lo Shanghai sono pronte a prenderlo, anche se il Guangzhou R&F può rimontare. Il problema è l’offerta, ancora troppo bassa: i cinesi non si spingono più in su di quindici milioni di euro, e da Napoli arrivano solo “no”. Come sostituto si torna a pensare a Lobotka, slovacco del Celta Vigo. Centrocampista di quantità e di qualità, Lobotka ha una clausola da cinquanta milioni ma il Napoli vuole abbassarla. Non sarà facile, dato che il Paris Saint Germain fa concorrenza.