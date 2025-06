Juric si presenta all'Atalanta: «Non vedo l'ora di cominciare. L'eredità di Gasperini? Non ci penso, e sulla società...» - Calcio News 24

Juric si presenta all’Atalanta. Le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo allenatore nerazzurri a Zingonia.

Oggi a Zingonia è stato presentato il nuovo allenatore dell’Atalanta Ivan Juric. Ecco le parole in conferenza stampa.

SULL’ATALANTA – «Ringraziamo entrambi, auguriamo al Presidente buon compleanno, 72… Penso ci sia una struttura fantastica, l’Atalanta è un club favoloso, anche vedendo il centro sportivo. Le strutture sono veramente belle, sono molto entusiasta. Alla prima chiamata? Penso che il calcio sia così, sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all’inizio. Questo è un jolly, perché non ho fatto bene in questa stagione, ora ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso. La prima cosa che ho notato è che qui si è una grande famiglia»

EREDITA’ DI GASPERINI – «Voglio essere me stesso, quello che sono. Il solito approccio, vedremo come sono i ragazzi, è diventato un grande club, ci sono risultati, molte cose positive. Ci sono vari allenatori che hanno indirizzato altri, è chiaro che Gasperini non ha indirizzato solo me, ma altri in Serie A e all’estero. Poi è chiaro, ci sono cose differenti e vediamo durante la stagione. Ci sono molti giocatori interessanti, non vedo l’ora di allenarli tutti quanti»

ROMA E PREMIER – «Due situazioni in cui sei partito dopo, con un metodo di allenamento diverso. Ho avuto difficoltà anche nello scegliere di andare. Per me come allenatore è fondamentale partire dall’inizio»

MAGLIA SUDATA – «Anche io voglio vedere la maglia sudata, squadra che pressa, che corre, che vince. Siamo sulla stessa linea con i tifosi»

