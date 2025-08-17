 Juric conferenza stampa Atalanta Juventus 1-2: le parole
Connect with us

Juventus News

Juric: «Competitivi fino a un certo punto, De Ketelaere? Vi dico cos’è successo»

Avatar di Redazione

Published

17 secondi ago

on

By

Image Photo884303 scaled

Ivan Juric interviene in conferenza stampa dopo Atalanta Juventus, ecco le sue dichiarazioni, cosa ha detto il tecnico della Dea questasera

 Ivan Juric in conferenza stampa dopo l’amichevole valida per il Trofeo Bortolotti tra Atalanta Juventus terminata per 1-2 in favore dei bianconeri. Qui un breve estratto delle dichiarazioni raccolte da JuventusNews24 presente sul posto.

JURIC SU JUVE ATALANTA – «Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. La squadra mi è piaciuta tanto a inizio primo tempo. Mi spiace perché nel secondo tempo penso che mentre stavamo dominando abbiamo preso un gol banale, lo analizzeremo. Retegui e Lookman sono due giocatori favolosi, ma per essere competitivi ci dobbiamo rafforzare. Dobbiamo migliorare anche sui calci piazzati»

COSA MANCA – «Bernasconi è un ragazzo di prospettiva, ma ci mancano due giocatori sugli esterni ma lui viaggia e secondo me può fare ancora meglio. De Ketelaere? Ha avuto un problema alla spalla, era spaventato perché gli era uscita qualche anno fa».

CONTINUA A LEGGERE QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IVAN JURIC AI MARGINI DI ATALANTA JUVENTUS

Related Topics:

Juventus News

Tudor: «Siamo motivati, Bremer? Ecco a che punto è». Poi categorico su Vlahovic

Avatar di Redazione

Published

40 minuti ago

on

16 Agosto 2025

By

tudor
Continue Reading

Juventus News

Atalanta Juventus 1-2, Tudor vince il Trofeo Bortolotti: il racconto e il retroscena su Yildiz

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

16 Agosto 2025

By

yildiz 1
Continue Reading