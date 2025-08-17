Juric: «Competitivi fino a un certo punto, De Ketelaere? Vi dico cos’è successo»

Ivan Juric interviene in conferenza stampa dopo Atalanta Juventus, ecco le sue dichiarazioni, cosa ha detto il tecnico della Dea questasera

Ivan Juric in conferenza stampa dopo l’amichevole valida per il Trofeo Bortolotti tra Atalanta Juventus terminata per 1-2 in favore dei bianconeri. Qui un breve estratto delle dichiarazioni raccolte da JuventusNews24 presente sul posto.

JURIC SU JUVE ATALANTA – «Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. La squadra mi è piaciuta tanto a inizio primo tempo. Mi spiace perché nel secondo tempo penso che mentre stavamo dominando abbiamo preso un gol banale, lo analizzeremo. Retegui e Lookman sono due giocatori favolosi, ma per essere competitivi ci dobbiamo rafforzare. Dobbiamo migliorare anche sui calci piazzati»

COSA MANCA – «Bernasconi è un ragazzo di prospettiva, ma ci mancano due giocatori sugli esterni ma lui viaggia e secondo me può fare ancora meglio. De Ketelaere? Ha avuto un problema alla spalla, era spaventato perché gli era uscita qualche anno fa».

