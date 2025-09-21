Juric: «Caso Lookman è un capitolo chiuso. Situazione ambientale del Toro molto peggiorata da quando c’ero io…». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Una vittoria netta, un 3-0 che lancia l’Atalanta e acuisce le difficoltà del Torino. Al termine della partita, è il tecnico nerazzurro Ivan Juric a presentarsi in conferenza stampa per analizzare una prestazione quasi perfetta, macchiata soltanto da nuovi problemi fisici. L’allenatore ha elogiato la forza del suo gruppo, capace di reagire alle avversità, e ha ufficialmente chiuso il caso legato ad Ademola Lookman.

La Dea ha mostrato grande maturità, forte di un’esperienza europea che, secondo il tecnico, ha dato una spinta decisiva alla squadra. «La partita contro il PSG ci ha dato forza: abbiamo affrontato i migliori. nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor».

Nonostante la vittoria, l’emergenza infortuni resta una preoccupazione, ma Gasperini ha sottolineato la profondità della sua rosa. «Abbiamo una lunga fila, ma oggi chi ha giocato ha dato il suo contributo. Abbiamo una rosa lunga. Sono entrati Ahanor e Bellanova. Sono contento anche per Zappacosta, che ha fatto bene».

Infine, una parola chiara su Ademola Lookman, tornato in campo dopo quattro mesi, chiudendo le polemiche delle scorse settimane. «Capitolo chiuso. Abbiamo un gruppo solido. Lunedì ha parlato con me e la squadra: ha una mentalità vincente. Ora va recuperato fisicamente».

Lo stesso Juric, ex tecnico del Torino, ha commentato così l’aria di contestazione nello stadio granata: «La situazione rispetto a prima è molto peggiorata. Quando c’ero io era presente un bell’ambiente: mi dispiace vedere questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo granata».