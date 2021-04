Juric spaventa il Verona: «Voglio competere, non so se resterò»

Ivan Juric ha parlato dopo la gara contro l’Inter: ecco le dichiarazioni del tecnico scaligero sul suo futuro

«Non lo so se resterò, bisogna vedere quello che si vuole fare. Personalmente voglio competere, non mi interessano soldi e contratti. Nel momento in cui c’è la possibilità di crescere come squadra meglio, ma è il Presidente a decidere».