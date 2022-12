Juve, Allegri: «Chiesa può esserci a Cremona, ieri ha fatto un buon allenamento»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nel post partita del match amichevole contro lo Standard Liegi

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

INFORTUNATI – «Chiesa può esserci a Cremona, ieri ha fatto un buon allenamento di squadra, oggi aveva un differenziato. Domani vediamo ma le condizioni sono buone. Vlahovic oggi ha corso un po’, ci sono buone possibilità non per Cremona però. Pogba? Il ginocchio per ora non dà fastidio, vediamo le cose in modo positivo. Bonucci è ai box per il problema all’adduttore nella zona del pube, De Sciglio nemmeno dovrebbe esserci a Cremona. Nel giro di 10 giorni dovremmo averli tutti. Cuadrado? Sta rispondendo bene. I ragazzi che abbiamo sono in buona condizione. A Cremona è la gara più complicata, alla ripresa è sempre difficile a livello mentale».