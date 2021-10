Juve, Arthur: «Con l’Inter partita dura. Allegri mi aiuta a migliorare»

Arthur, centrocampista della Juventus, è stato intervistato dal canale YouTube della SerieA: ecco le sue dichiarazioni

POST INFORTUNIO – «A dire la verità sono molto ansioso perché avevo tanta voglia di tornare a giocare. Per un calciatore è molto difficile non potersi allenare e giocare. Ho avuto un grande aiuto dalla mia famiglia che vive qui a Torino. Ho dovuto essere paziente e molto positivo. Sapevo che avrei trovato delle difficoltà e sapevo che ci sarebbe voluto del tempo. Ma ora mi sento mentalmente più forte».

ALLEGRI – «Nonostante non sia stato molto a disposizione del mister e non mi sia allenato tanto, sono già riuscito a migliorare molto. È una persona che conosce molto bene il calcio e lo rende semplice per i giocatori. Spiega bene cosa vuole da te, ti parla molto durante l’allenamento, questo è positivo. Lui ci chiede di avvicinarci di più all’area di rigore, vuole che facciamo gioco di transizione tra difesa e attacco e che rischiamo i tiri da fuori area. È un grande piacere lavorare con lui».

INTER – «Per un calciatore giocare grandi partite è sempre un piacere. Ovviamente ogni gara è importante ma alcune sono più emozionanti, lo capiamo anche grazie al supporto dei tifosi. C’è un enorme rivalità storica tra Juve e Inter, sappiamo che sarà un match molto duro. Ma sarà anche una bella partita, sappiamo che la nostra adrenalina sarà al 100%. Ci prepareremo e studieremo l’Inter molto bene per conoscere i loro punti forti e quelli di debolezza. Vogliamo sapere ogni dettaglio per entrare in campo e vincere».

