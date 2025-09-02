Juve, attacco devastante: David-Valhovic-Openda da 60 gol a stagione

La Juve ha un attacco da sogno, il potenziale offensivo di Tudor: ecco quanti gol hanno segnato David, Vlahović e Openda negli ultimi anni

Come analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport, la nuova Juventus di Igor Tudor non è solo una squadra solida e pragmatica, ma un potenziale arsenale offensivo da 60 gol stagionali. La formula è semplice e devastante: David più Vlahović più Openda. Un tridente da sogno, un mix di potenza, tecnica e profondità che, almeno sulla carta, proietta i bianconeri in una nuova, ambiziosa dimensione.

L’analisi parte da un dato statistico che è una vera e propria sentenza. «Dal 2020 ad oggi, i tre bianconeri viaggiano ad una media di 20 reti a stagione con David più ricco a quota ventidue». Numeri che non sono solo proiezioni, ma la fotografia di una continuità realizzativa che la Juventus non vedeva da tempo. Al centro di questa rinascita c’è un Dušan Vlahović che «segna, esulta, respira». Il serbo, come scrive il quotidiano, «si è liberato dall’ansia da prestazione e, così, movimenti e mira tornano». Due partite, due gol, e un futuro che, a sorpresa, potrebbe essere ancora a Torino, almeno fino a gennaio.

Al suo fianco, due macchine da gol. Jonathan David, i cui numeri degli ultimi cinque anni sono impressionanti (13, 19, 26, 26 e 25 gol), e il nuovo arrivato Loïs Openda, che «ha superato tre volte la cima delle venti realizzazioni» ed è un giocatore totale, capace di agire da prima punta, da seconda o da esterno. Un’abbondanza che stuzzica la fantasia di Tudor, pronto a sperimentare anche un attacco a due punte. Le parole del tecnico a fine partita sono il manifesto di questa nuova consapevolezza: «Noi da scudetto? Non scherziamo, siamo appena alla seconda giornata. Posso, però, dire di avere una squadra seria e bella tosta…». Una squadra che, con una proiezione da sessanta gol nel suo tridente, ha tutto il diritto di sognare in grande.