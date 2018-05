Juve attenta, il Psg vuole Pjanic e Higuain

Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza parigina sarebbe interessata ai due assi bianconeri, in caso di partenza di Higuain si punterebbe tutto su Morata

Nonostante la tagliola del Fair Play Finanziario che pende minacciosa sui conti del Paris Saint German, la dirigenza parigina si sta guardando intorno per rafforzare ulteriormente una rosa stellare. Se, come scrivono i maggiori quotidiani italiani e non, dovesse concretizzare l’affare Neymar al Real Madrid, nelle casse del Psg entrerebbe un’ingente somma di denaro (quasi 600 milioni) che permetterebbe all’emirato di comprare qualsiasi giocatore del mondo. Proprio per questo motivo la Juventus guarda con interessa agli sviluppi tra Paris Saint German e Real Madrid, conscia del fatto che i parigini avrebbero già puntato gli occhi su due pezzi pregiati bianconeri.

Il PSG ha fatto, dopo quello di marzo, un ulteriore sondaggio per Miralem Pjanic, con il giocatore che ha dato il via libera per trattare. Notizia dell’ultima ora è invece l’interesse dei francesi per Gonzalo Higuain. E se arrivasse un’offerta congrua per Gonzalo? Si aprirebbe un altro scenario. La Juve adora Pipita ma la voce proveniente dall’Inghilterra su un ritorno di Morata non è da escludere completamente: lo spagnolo del Chelsea guadagna tanto (9 milioni) ma l’affetto e una formula di prestito con diritto di riscatto potrebbe dare seguito all’idea. Che in ambito Juve viene considerata una missione quasi impossibile. Neymar-Pjanic-Higuain-Morata, un quadrivio pronto ad infiammare il mercato estivo.