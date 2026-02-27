Juve, Bremer verso il rientro in campo? Cosa filtra sulla sua presenza contro la Roma

Juve, Bremer verso il rientro in campo? Ecco cosa filtra sulla sua presenza contro la Roma: gli aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano

La marcia di avvicinamento della Juventus verso il big match dello stadio Olimpico si arricchisce di una notizia fondamentale per gli equilibri tattici di Spalletti. Il reparto arretrato bianconero, apparso vulnerabile nel corso delle ultime uscite europee, attende con ansia il ritorno del suo pilastro, il cui recupero procede a ritmi serrati. Come confermato in un puntuale aggiornamento diffuso dalla redazione giornalistica di Sky Sport, Bremer sta migliorando dopo l’affaticamento alla coscia destra. Un segnale estremamente incoraggiante che riaccende le speranze in vista dell’imminente scontro diretto contro la Roma.

La gestione medica di Bremer nelle ultime settimane è stata sapientemente improntata alla massima cautela possibile per evitare fastidiose ricadute muscolari. Nonostante l’enorme importanza della recente sfida di Champions League, lo staff ha preferito non forzare i tempi di rientro sul terreno di gioco. Bremer era già a completa disposizione contro il Galatasaray, anche se Spalletti non ha voluto rischiarlo. Una scelta profondamente conservativa che potrebbe rivelarsi vincente proprio ora che la posta in palio si sposta sulla complessa corsa al quarto posto in campionato, dove la fisicità di Bremer sarà determinante.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le prossime ore saranno determinanti per capire se Bremer potrà riprendersi il comando della retroguardia dal fischio d’inizio. Le sensazioni che filtrano dall’ambiente bianconero sono improntate al cauto ottimismo, ma la parola definitiva spetterà al responso del campo. Domani Bremer sosterrà un test decisivo durante l’allenamento e si avrà la conferma se potrà giocare dal primo minuto.

Attualmente, la sensazione dominante è che Bremer possa essere titolare contro la Roma. La sua presenza costituisce un fattore psicologico incalcolabile per i compagni, che con lui mostrano maggiore sicurezza. Se il provino darà le risposte sperate, la Juventus ritroverà il suo riferimento per blindare l’area.

Probabili formazioni Serie A: gli schieramenti della 27 giornata