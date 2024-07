Juve-Cabal, Sabatini non ci sta: «Ma quale Inter BEFFATA, Giuntoli lo ha pagato il DOPPIO...»

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sull’acquisto di Juan Cabal da parte della Juve. Tutti i dettagli

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Tuttosport del trasferimento di Juan Cabal alla Juventus.

LE PAROLE – «La Juve lo ha pagato undici milioni, più altri due a seconda delle presenze. Tuttosport titola “Inter beffata” e dalla stessa Inter – seppure sottovoce – fanno trapelare l’indiscrezione che l’offerta di Marotta&Ausilio era arrivata a sei milioni più uno di bonus. Poi però arriva un messaggino whatsapp da chi lo ha seguito per un anno a Verona. Testuale: “Ciao Sandro, giocatore di grandi potenzialità e margini di miglioramento. Sulle cifre non saprei dirti. Far vedere lo screenshot sarebbe violazione della privacy e della confidenza tecnica. Insomma, attenzione sia ad esaltare Giuntoli sia a scherzare con la valutazione, anche se pare evidente che l’investimento bianconero sia per un titolare, mentre in ambito interista sarebbe stato poco più che il vario ed eventuale sostituto di Bastoni. Certo che, ad esser puntigliosi, viene in mente che siano altri i problemi irrisolti della Juve. Si chiamano priorità».

