Christillin sulla Juve: «Rimesso tutto in ordine grazie a Spalletti, e sul futuro dei bianconeri...» - Calcio News 24

Evelina Christillin, tifosa della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra bianconera

Evelina Christillin, figura di spicco nel panorama sportivo e istituzionale italiano e internazionale, non ha mai nascosto la sua profonda passione per la Juventus. Torinese doc, la sua fede bianconera è un tratto distintivo che la lega indissolubilmente alla squadra della sua città. Oggi il Corriere della Sera ha raccolto le sue parole a proposito del nuovo corso intrapreso dal club.

SPALLETTI – «Se c’è una persona che può mettere ordine è proprio Luciano Spalletti».

ARIA NUOVA – «Ci sono ancora alti e bassi, lo abbiamo visto anche con lo Sporting Lisbona, ma Spalletti è una garanzia per età anagrafica e professionale, esperienza e risultati. Penso possa fare davvero bene».

HA FATTO BENE A PARLARE DI SCUDETTO – «Sì, ha detto esattamente ciò che noi tifosi speravamo di sentirci dire. Ha fatto bene a parlare di rientrare in corsa per il titolo, senza esagerare nelle aspettative. In questo periodo è così, non è più la Juve arrivata in finale di Champions a Berlino e Cardiff».

COSA NON HA FUNZIONATO FINORA – «Scinderei la proprietà dalla società. In questi anni, Exor ha assicurato un miliardo di euro, non le si può dire nulla. Dopo la fine dell’era Agnelli, sono stati chiamati due tecnici come Gianluca Ferrero alla presidenza e Maurizio Scanavino come amministratore delegato per aggiustare i conti. Non si poteva chiedere loro di essere anche dei tecnici di calcio giocato. Così è mancata una figura come era Beppe Marotta: i problemi della Juve sono iniziati dal primo giorno in cui non c’era più lui. Ora credo serva stabilità e una dirigenza che abbia un progetto chiaro e che lo segua».

