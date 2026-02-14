Juve, Comolli nel post gara: «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo»

Juve, Comolli analizza nel post partita della sfida di Serie A contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport

Inter Juve, terminata 3-2 è la super sfida della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Sky Sport le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, Comolli :

ESPULSIONE KALULU – «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo. Una somma di errori che ci sono stati nel corso della stagione».

LA PENNA – «E’ molto difficile accettare ingiustizie come quella subìta oggi».

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene. C’è una grande frustrazione da parte dell’allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi. Sottoscrivo quello che ha detto Chiellini: parlare di calcio dopo questa partita non ha senso».