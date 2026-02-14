Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Juve, Comolli nel post gara: «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo»

Published

60 minuti ago

on

By

marcos senesi juventus

Juve, Comolli analizza nel post partita della sfida di Serie A contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport

Inter Juve, terminata 3-2 è la super sfida della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Sky Sport le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, Comolli :

ESPULSIONE KALULU – «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo. Una somma di errori che ci sono stati nel corso della stagione».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA PENNA – «E’ molto difficile accettare ingiustizie come quella subìta oggi».

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene. C’è una grande frustrazione da parte dell’allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi. Sottoscrivo quello che ha detto Chiellini: parlare di calcio dopo questa partita non ha senso».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto1 giorno ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×