Hanno Detto
Juve, Comolli nel post gara: «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo»
Juve, Comolli analizza nel post partita della sfida di Serie A contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport
Inter Juve, terminata 3-2 è la super sfida della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Sky Sport le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, Comolli :
ESPULSIONE KALULU – «Imbarazzante vedere questo ed è stato visto in tutto il mondo. Una somma di errori che ci sono stati nel corso della stagione».
LA PENNA – «E’ molto difficile accettare ingiustizie come quella subìta oggi».
DISCORSO ALLA SQUADRA – «Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene. C’è una grande frustrazione da parte dell’allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi. Sottoscrivo quello che ha detto Chiellini: parlare di calcio dopo questa partita non ha senso».