Juve, Cambiaso post Cremonese: «Vittoria importante. Io sono tranquillo per questo motivo» - Calcio News 24

Le dichiarazioni del calciatore bianconero dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve

Ai microfoni di SKY, il giocatore bianconero Cambiaso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A.

SUL MOMENTO – «Quando si gioca alla Juve e non vinci le partite si tende a vedere tutto negativo. Io sono sereno e tranquillo e lo ero anche prima del gol. Spesso si fanno giudizi affrettati ma è così. Quando vedi la palla entrare è la cosa più bella».

GIOCARE A DESTRA – «Giocando a destra mi è più facile. Sicuramente questo oggi mi ha giovato, ho trovato buone tracce centralmente ed è più facile entrare in campo».

