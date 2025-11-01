Juve, Cambiaso post Cremonese: «Vittoria importante. Io sono tranquillo per questo motivo» - Calcio News 24

Ultime Notizie
Juve, Cambiaso post Cremonese: «Vittoria importante. Io sono tranquillo per questo motivo»
Le dichiarazioni del calciatore bianconero dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve
Ai microfoni di SKY, il giocatore bianconero Cambiaso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A.
SUL MOMENTO – «Quando si gioca alla Juve e non vinci le partite si tende a vedere tutto negativo. Io sono sereno e tranquillo e lo ero anche prima del gol. Spesso si fanno giudizi affrettati ma è così. Quando vedi la palla entrare è la cosa più bella».
GIOCARE A DESTRA – «Giocando a destra mi è più facile. Sicuramente questo oggi mi ha giovato, ho trovato buone tracce centralmente ed è più facile entrare in campo».
