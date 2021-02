All’Allianz Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’ “Allianz Stadium”, Juve e Crotone si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Crotone 2-0 MOVIOLA

Minuto di silenzio a precedere il match in ricordo di Bellugi

5′ Occasione Reca – Si avvita di tacco il numero 69 da un traversone dalla destra. Il pallone non esce di molto.

10′ Tiro Kulusevski – Al volo il numero 44 tenta la conclusione da posizione defilata. Il suo tentativo non inquadra il bersaglio.

14′ Tiro Messias – Azione in solitaria del numero 30 che calcia da lunghissima distanza. Tiro sopra la traversa.

18′ Occasione Ramsey – Danilo recupera un buon pallone e dà il via al contropiede. Suggerimento in area per Ramsey che svirgola e calcia a lato.

23′ Tiro Ramsey – Cross di Alex Sandro e basso e secco, Ramsey apre l’interno ma spedisce a lato.

28′ Occasione Ronaldo – Si divora il vantaggio il portoghese, spedendo a lato a porta sguarnita dopo il cross dalla destra di Chiesa.

33′ Tiro De Ligt – Sinistro al volo dell’olandese sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la sfera che sfiora il palo.

40′ Gol Ronaldo – Di testa il portoghese firma il vantaggio bianconero. Controllo del VAR che ha dato esito positivo: gol convalidato.

45’+2 Doppietta Ronaldo – Il portoghese non sbaglia in area di rigore di testa, firmando la doppietta personale a fine primo tempo.

Inizia la ripresa

Migliore in campo: Ronaldo PAGELLE

Juve Crotone 2-0: risultato e tabellino

Reti: 40′ Ronaldo, 45’+2 Ronaldo

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Morata

Crotone (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (46′ Marrone); Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa. A disp. Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, Zanellato, D’Aprile, Nwankwo, Rispoli, Petriccione, Da Silva, Riviere

Arbitro: Marini di Roma 1

Ammonito: 20′ Ramsey