Juve, Di Napoli: «La cessione di Ronaldo pesa, ma i problemi sono a centrocampo»

L’ex attaccante Arturo Di Napoli, in esclusiva per Juventusnews24, ha commentato la situazione dei bianconeri

DICHIARAZIONI – «Un parere personale, io credo che i problemi della Juve siano in mezzo al campo. Nei tempi d’oro erano i centrocampisti a fare la differenza per i bianconeri. Ora manca proprio quello, perché la difesa è sempre arcigna e commette pochi errori, poi a volte si subisce gol anche quando gli avversari fanno solo un tiro, e lì anche il diavolo ci mette le corna. Allegri non è mai stato un fautore del gioco, il corto muso la dice lunga sul fatto che sia un allenatore pragmatico. Sono d’accordo con lui, ha una sua identità e nel calcio ciò che serve sono i risultati. Il bel gioco entuiasma, ma se non viene abbinato ai risultati non serve a nulla. La Juve non ha mai giocato un grande calcio, ma è sempre stata una squadra a cui era complicato fare gol e, quando alzava il ritmo per vincere la partita, lo faceva con una facilità disarmante».

