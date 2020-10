Juve Dinamo Kiev, Lucescu: «Cristiano Ronaldo è come Maradona»

Mircea Lucescu ha parlato della partita di Champions League che vedrà affrontarsi la Juventus e la sua Dinamo Kiev

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, avversaria della Juventus in Champions League, in una intervista a Tuttosport ha parlato proprio dei bianconeri.

PIRLO – «Mi aspetto che la sua squadra giochi un calcio offensivo, di dominio del gioco. Pirlo è stato un maestro nei passaggi e penso che punterà molto su questo aspetto anche con i suoi giocatori. In campo è sempre stato un creativo e una volta che lo diventi, poi ti rimane nel dna. Mi aspetto una Juventus creativa e non mi stupisce che abbia schierato tanti giocatori di qualità subito dall’inizio, avrà portato grande entusiasmo nello spogliatoio. ​Non credo sia stata una scelta rischiosa da parte della società, se non fosse stato quest’anno sarebbe stato l’anno prossimo. Può diventare come Guardiola e Zidane e glielo auguro. E’ stato un campione e può trasformarsi in un grandissimo allenatore».

CRISTIANO RONALDO – «È come Maradona. Cambia la squadra in cui gioca. Più che a ingabbiarlo, proveremo a limitarlo giocando di squadra. E oltre a lui ci sono giocatori come Dybala, Morata, Chiesa, Kulusevski».