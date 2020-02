Juve Dybala, il nuovo inizio: il 10 è tra i migliori della storia bianconera

Juve Dybala, il gol contro il Brescia ha riacceso l’amore. 90 gol in bianconero, la Joya è tra i migliori della storia juventina

90 gol in maglia bianconera, con Gabetto a quota 102. L’obiettivo di Paulo Dybala è quello di arrivare a quota 100, dopo le voci sul possibile addio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino vuole continuare ad essere uno dei leader di questa squadra: Maurizio Sarri, anche con l’assenza di un campione come Cristiano Ronaldo, può sempre contare su un simbolo dello spogliatoio.