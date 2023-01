Juve, ecco le prossime tappe della difesa dei legali bianconeri

Dopo le motivazioni sulla sentenza i legali della Juve sono pronti al ricorso al Coni: la strategia degli avvocati bianconeri

Quali saranno i prossimi passi in casa Juve dopo la pubblicazione delle motivazioni da parte della Corte Federale? A svelarli è l’edizione online della Gazzetta dello Sport.

Già in giornata verrà presentato il ricorso al CONI, con i giudici che avranno il compito di verificare possibili violazioni dei diritti della difesa o vizi di forma o conclamate interpretazioni devianti del Codice di giustizia sportiva. La battaglia verterà su una questione di tempo e di articoli (il 4, che secondo gli avvocati è stato declinato male). Procura e giudici lo hanno tirato in ballo in base alla contestazione dell’articolo 6 che prevede il coinvolgimento delle società in caso di responsabilità dei suoi dirigenti rappresentanti legali, mentre la Juve sosterrà che il 4 non è stato contestato direttamente e quindi la condanna su un profilo del Codice che non era stato contestato in sede di deferimento.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM