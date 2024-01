All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve ed Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve ed Empoli. I bianconeri vogliono continuare a tenere la pressione sull’Inter e portarsi, in attesa della gara dei nerazzurri, ancor più avanti in classifica. Il big match è alle parte e arrivarci con una situazione di vantaggio è senza dubbio importante per Allegri e i suoi ragazzi. Dall’altra parte Nicola sembra aver rivitalizzato i toscani con il 3 a 0 al Monza. Ora lo scoglio sarà ancor più importante ma per la salvezza c’è bisogno di qualche punto d’oro con le big. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

Juve-Empoli: orario e dove vederla

Juve-Empoli gara delle ore 18 del sabato della ventitresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. All’Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.