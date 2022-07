Juve, Galeone: «Bremer non basta, serve Pau Torres»

Le parole di Galeone sull’arrivo di Bremer alla Juve: «Visto che sono andati via sia De Ligt che Chiellini ne servirebbe ancora un altro»

Giovanni Galeone al Corriere di Torino ha parlato di Bremer e Pogba. Le dichiarazioni sui due nuovi acquisti della Juve.

BREMER – «Bremer è un ottimo giocatore, ma visto che sono andati via sia De Ligt che Chiellini ne servirebbe ancora un altro. Possibilmente un mancino come Pau Torres, bravo, giovane ed esperto a livello internazionale. Ha seguito la scuola del prof Albiol, lo stesso che ha fatto diventare grande Koulibaly. Con un centrale in più Allegri potrebbe passare alla difesa a tre avanzando il raggio di azione di Alex Sandro, che non è più quello di due stagioni fa».

POGBA – «Sento dire che Pogba è una bella figurina. Non scherziamo, Pogba è Pogba. Ha avuto qualche problema in Premier, ma resta un signor giocatore. Nonché uno che ha dato il meglio proprio con Max in panchina».