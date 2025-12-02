Juventus News
Juve, come sta Bremer? Sarà out contro il Napoli: rientro atteso per questa data! Le ultimissime
Juve ancora senza Bremer nella sfida contro il Napoli: ecco quando tornerà in campo il difensore brasiliano. Le ultime
La Juventus dovrà fare a meno del suo leader difensivo Gleison Bremer nella prossima, delicatissima trasferta di campionato contro il Napoli. Il centrale brasiliano, fermo dal 14 ottobre, non riuscirà a rientrare in tempo nonostante le previsioni più ottimistiche dei giorni scorsi.
Recupero in corso Lo staff medico bianconero procede con cautela per garantire un ritorno in campo al massimo della condizione, evitando rischi di ricadute. Le ultime indicazioni parlano di un rientro nel gruppo a metà dicembre, in coincidenza con la sfida casalinga contro il Bologna. In quella circostanza Bremer potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, anche se inizialmente in una fase di riatletizzazione. La sua presenza, anche solo parziale, rappresenterebbe un supporto psicologico e tattico di grande valore per la squadra di Luciano Spalletti.
Il peso dell’assenza L’assenza del brasiliano si fa sentire: Spalletti è costretto a soluzioni d’emergenza, come l’impiego di Teun Koopmeiners in difesa, e a rinviare il passaggio al modulo a quattro, che il tecnico intende introdurre solo con l’organico al completo.
Verso fine anno Il ritorno di Bremer, insieme a quello di Daniele Rugani (atteso entro il mese), sarà decisivo per sbloccare le potenzialità tattiche della nuova Juventus. La presenza del brasiliano a partire da metà dicembre potrebbe risultare fondamentale per affrontare al meglio il ciclo di fine anno e l’avvio del 2026.
