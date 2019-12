Juve, iniziativa benefica. Ecco il Christmas Jumper Day

Juve, lanciata un’altra iniziativa benefica. Tramite il proprio sito i bianconeri promuovo il Christmas Jumper Day

In occasione del “Christmas Jumper Day 2019” – la giornata dedicata ai maglioni natalizi organizzata da Save the Children – Juventus scende in campo annunciando il suo nuovo impegno a favore del territorio: riqualificare e sostenere, nei prossimi anni, il Punto Luce di Save the Children, situato a 800 metri dall’Allianz Stadium – nel quartiere Vallette di Torino.

I Punti Luce sono centri di aggregazione che rientrano nell’ambito della campagna “Illuminiamo il futuro” lanciata da Save the Children a partire dal 2014 dove bambine, bambini e adolescenti possono svolgere attività educative gratuite, indispensabili per il loro sviluppo e il loro futuro (tra cui sostegno allo studio, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso alle nuove tecnologie, sport e attività motorie), riappropriandosi così dell’opportunità di coltivare i propri sogni, talenti e aspirazioni. Una tematica cara a Vallette, un quartiere con un numero di minori superiore alla media della città e con una significativa presenza di nuclei familiari in condizioni di fragilità̀ socioeconomica.

«In questi anni attraverso il calcio e le sue progettualità, Juventus si è impegnata responsabilmente nei confronti dei propri stakeholder. Oggi il mondo ci chiede un’evoluzione, un cambio di passo. – ha dichiarato Andrea Agnelli, Presidente della Juventus – Non solo sul campo dove abbiamo costruito la nostra Storia, ma anche nei contesti che ci circondano, facendo leva sui valori dello Sport per contribuire concretamente all’evoluzione della Società e delle nuove generazioni. L’educazione e le giovani generazioni sono i pilastri portanti del nostro impegno e la partnership con Save the Children rappresenta un importante passo di questo percorso.

«Con la riqualificazione e il sostegno al Punto Luce di Torino – aggiunge il Presidente bianconero – diamo un segno concreto e offriremo ulteriori opportunità al nostro territorio. Oltre al supporto ai ragazzi e alle famiglie della zona, che rimane l’obiettivo principale, questa opportunità si rivolge anche alle persone di Juventus e ai nostri partner. Si tratta di una nuova possibilità di imparare e crescere insieme mettendosi in gioco in prima persona su un nuovo campo».

Il contributo di Juventus in favore del Punto Luce di Torino Vallette – situato in via Fiesole 19/A, a pochi passi dall’Allianz Stadium (gestito da Save the Children in collaborazione con l’Associazione Vides Main), permetterà di raddoppiare gli spazi attualmente disponibili nella struttura, trasformando così il centro – che dal 2014 ad oggi è stato frequentato da quasi 1.000 bambini e ha coinvolto circa 250 mamme e papà – in un vero e proprio hub educativo aperto alle tante realtà attive sul territorio e in cui, oltre alle attività del Punto Luce, verranno integrate anche quelle dello Spazio Mamme, il progetto di Save the Children destinato alle mamme e ai bambini tra 0 e 6 anni.

«Ancora una volta Juventus è scesa in campo con lo stile che la contraddistingue – ha commentato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children -, l’impegno a dare il meglio, inserendo un ulteriore tassello nel percorso intrapreso insieme per vincere la partita contro la povertà educativa, la più importante per tanti bambini».

Così, un giorno simbolico come il Christmas Jumper Day, diventa promessa di un impegno di cui oggi sono testimoni proprio le persone Juventus che questa mattina hanno indossato il maglione del Christmash-up e condiviso con tutti il lato più profondo di questa iniziativa.

Juventus.com