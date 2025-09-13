Juve Inter, Thuram sicuro: «Noi puntiamo a vincere e ad essere letali. Stasera penso che...» - Calcio News 24

Juve Inter, Marcus Thuram carico nel prepartita: «Voglio essere letale, speriamo di vincere noi»

La grande attesa per il big match di giornata, Juve Inter, si fa sentire anche nelle parole dei protagonisti. A poche ore dal fischio d’inizio dell’attesissima sfida all’Allianz Stadium, è intervenuto ai microfoni di DAZN uno dei giocatori più attesi della serata: Marcus Thuram, attaccante nerazzurro scelto da Cristian Chivu per partire titolare nella sfida contro la Juventus.

Il centravanti francese ha mostrato grande concentrazione e determinazione, sottolineando quanto questa partita sia importante non solo per la classifica, ma anche per la crescita personale all’interno del progetto Inter. «L’obiettivo è essere letale in tutte le posizioni dell’area di rigore», ha dichiarato Thuram. «Sto migliorando su diversi aspetti, ma ciò che conta davvero è segnare. È questa la mia mentalità: essere sempre decisivo».

Juve Inter non è solo una sfida tra due delle squadre più titolate del campionato italiano, ma anche un derby personale per Marcus Thuram, che ritroverà suo fratello Khephren, centrocampista bianconero. Una dinamica familiare che aveva già attirato l’attenzione lo scorso anno, quando i due si affrontarono per la prima volta in campo in Serie A.

«Lo scorso anno è stata la prima volta che ci siamo trovati l’uno contro l’altro», ha ricordato l’attaccante dell’Inter. «Ora però siamo abituati. La gara di oggi è tra Juventus e Inter, non tra fratelli. Speriamo ovviamente di portare a casa la vittoria noi».

Nel clima infuocato del prepartita, le parole di Thuram riflettono lo spirito con cui l’Inter intende affrontare la Juve. La sfida vale molto più di tre punti: è una partita che può indirizzare l’umore, il ritmo e le ambizioni di entrambe le squadre.

Juve Inter rappresenta un vero e proprio test di maturità, sia per i singoli che per i due allenatori, con Tudor e Chivu pronti a confrontarsi sul piano tattico. Per Thuram, sarà l’occasione perfetta per confermare il suo momento positivo e affermarsi come riferimento offensivo nerazzurro in una delle sfide più affascinanti del calcio italiano.

Con dichiarazioni cariche di consapevolezza e determinazione, Marcus Thuram lancia il guanto di sfida: la battaglia tra Juve e Inter è pronta a cominciare.