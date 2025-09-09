Juve Inter, prima analisi su chi sarà la protagonista in vista della lotta Scudetto - Calcio News 24

Juve Inter, il derby d’Italia che può già valere lo scudetto. Ecco il riassunto

La Serie A 2025/2026 entra subito nel vivo con un appuntamento imperdibile: Juve Inter, in programma alla terza giornata di campionato, è già una sfida che può indirizzare la corsa scudetto. Un derby d’Italia ad alta tensione, con due squadre a punteggio pieno che vogliono lanciare un segnale chiaro e forte al resto della concorrenza.

La Juventus, guidata da Igor Tudor, arriva al big match con due vittorie convincenti alle spalle. Il tecnico croato ha ridato solidità al reparto difensivo e reso più fluida e verticale la manovra offensiva. La squadra sembra più compatta e pronta a tornare protagonista. Buone notizie arrivano dall’infermeria: Locatelli e Yildiz sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno disponibili per Juve Inter. Resta però in dubbio Francisco Conceição, alle prese con un problema muscolare accusato durante il ritiro con il Portogallo. Se non dovesse recuperare, Tudor potrebbe puntare su Kolo Muani o Jonathan David, due attaccanti capaci di dare profondità e qualità all’attacco bianconero.

Dall’altra parte, l’Inter cerca riscatto dopo il pareggio contro l’Udinese. Cristian Chivu, subentrato in estate, vuole subito un segnale importante dal gruppo. L’esordio del nuovo difensore Manuel Akanji, prelevato dal Manchester City, potrebbe dare maggiore stabilità a una retroguardia che ha mostrato qualche incertezza. In attacco, tutto ruota attorno a Lautaro Martinez, appena rientrato dagli impegni con l’Argentina e desideroso di lasciare il segno in una sfida così simbolica.

Una sfida da non sbagliare

Juve Inter non è mai una partita come le altre, ma questa volta assume un significato ancor più rilevante. La Juventus può confermare la propria leadership e rafforzare la fiducia costruita in avvio di stagione. L’Inter, invece, ha la possibilità di rispondere subito dopo una prestazione opaca e rilanciare le proprie ambizioni tricolori.

In palio non ci sono solo tre punti, ma anche una forte iniezione di fiducia e credibilità. Nonostante si giochi a settembre, Juve Inter ha già il sapore di uno scontro diretto decisivo. Lo Juventus Stadium sarà la cornice ideale per una gara che promette emozioni, intensità e possibili colpi di scena.