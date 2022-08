La Juventus ha chiuso l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Kostic: l’esterno potrebbe essere già oggi a Torino

La Juventus si avvicina a grandi passi a Kostic. L’Eintracht Francoforte starebbe per accettare l’offerta dei bianconeri di 17/18 milioni bonus compresi.

L’accordo è vicino, come riportato da Sky Sport De, e già in giornata l’esterno potrebbe essere a Torino per visite e firma.